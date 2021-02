Bei der Paion-Aktie wird es nun so richtig spannend. Nachdem die Markteinführung des Narkose-Mittels Byfavo in den USA erfolgt ist, befindet sich das Unternehmen auch auf einem guten Weg, die EU-Zulassung zu erhalten. Zudem bahnt sich im Chartbild ein neuer Ausbruch an und lockt Trader mit einer neuen Einstiegschance.Langfristig betrachtet hat sich bei der Paion-Aktie nicht sonderlich viel getan. Während der letzten sieben Jahre schwankte der Wert immer wieder um die 2,50-Euro-Marke. Nachdem im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...