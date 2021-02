Der französische Zulieferer Faurecia hat die Mehrheit an CLD übernommen, einem der größten Hersteller von Hochdrucktanks in China. Damit setzen die Franzosen auf das weitere Wachstum des Wasserstoff-Markts in China. Die Transaktion werde abgeschlossen, sobald die behördlichen Genehmigungen in China vorliegen, so das französische Unternehmen. Faurecia und CLD wollen laut der Mitteilung Wasserstofftanks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...