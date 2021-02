Erinnert sich noch jemand an Snowflake? Richtig, das war die Cloud-Aktie, in die Warren Buffett investiert hat. IPO war Mitte September 2020. Ende des Jahres legte der Kurs zwei Drittel zu. DER AKTIONÄR riet zur Seitenlinie. Inzwischen hat es tatsächlich eine deutliche Korrektur gegeben. Und was nun?"Snowflake steht derzeit nicht auf der AKTIONÄR-Empfehlungsliste. Die Bewertung wirkt trotz des starken Wachstums zu ambitioniert", hatte DER AKTIONÄR am 8. Dezember geschrieben. Am 11. Dezember der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...