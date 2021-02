DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q (07:30 Analysten-Webcast; 09:30 digitale PK), Amsterdam *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis, Ellwangen *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK; 10:15 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten; 11:30 Medien-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (08:00 Telefon-PK; 12:00 Analysten-Telefonkonferenz), München 07:30 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin 07:35 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,046 Mrd CHF *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 10:00 DE/Finanzstaatssekretär Kukies, Keynote (per Livestream) beim International Bankers Forum zum Thema: "Aktuelle finanzpolitische Antworten auf die Krise - Auswirkungen auf die Banken" 11:00 DE/Sartorius AG, BI-PK (virtuell) 11:00 EU/EZB, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 21. Januar *** 14:00 DE/Hochtief AG, BI-PK (via Telefonkonferenz) 14:00 BE/Nato, Abschluss virtuelles Treffen der Verteidigungsminister (seit 17.2.); ca 16:30 PK mit Generalsekretär Stoltenberg 14:00 US/Fed, Rede (online) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Climate Finance Summit des Institute of International Finance *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 20,0 zuvor: 26,5 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 773.000 zuvor: 793.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -15,0 zuvor: -15,5 16:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der GameChangers- Videokonferenz *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - GB/G7, Videokonferenz der Gesundheitsminister ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2021 08:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.