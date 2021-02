Die UniCredit Bank Austria stockt ihre Führungsriege auf und beruft Tina Pogacic in den Vorstand. Als Chief Operating Officer (COO) werde die 34-Jährige per 1. März für den "strategisch wichtigen Bereich Digitalisierung sowie die Leitung, Steuerung und Organisation der gesamten betrieblichen Prozesse" zuständig sein, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.Pogacic leitet den Angaben zufolge ...

