Vancouver, BC (17. Februar 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ ) freut sich, weitere Diamantbohrkerne aus der Phase-2-Kampagne der Definitions- und Explorationsbohrungen auf dem Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Phase-2-Infill-Programm, das sich auf die Umwandlung von Ressourcenkategorien für die Vormachbarkeitsstudie ("PFS") auf Ressourcen mit Tagebaubeschränkungen konzentriert, ist nun abgeschlossen. Das Unternehmen hat außerdem vor kurzem ein 5.000 m umfassendes Explorationsprogramm in der Nähe der Mine bei Eskay Creek abgeschlossen und wartet nun auf die Ergebnisse. Referenzbilder befinden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.

Eskay Creek Infill-Bohrungen Highlights

Neue Zone 21C-HW:

- 4,33 g/t Au, 13 g/t Ag (4,50 g/t AuEq) über 20,05 m (SK-20-692)

- 4,65 g/t Au, 11 g/t Ag (4,80 g/t AuEq) über 30,50 m (SK-20-780)

21C Zone:

- 3,87 g/t Au, 7 g/t Ag (3,96 g/t AuEq) über 24,70 m (SK-20-721)

- 2,69 g/t Au, 30 g/t Ag (3,09 g/t AuEq) über 33,92 m (SK-20-735)

- 3,20 g/t Au, 83 g/t Ag (4,31 g/t AuEq) über 29,35 m (SK-20-748)

21E Zone:

- 3,34 g/t Au, 160 g/t Ag (5,48 g/t AuEq) über 24,50 m (SK-20-742)

- 5,68 g/t Au, 38 g/t Ag (6,18 g/t AuEq) über 28,02 m (SK-20-752)

- 4,11 g/t Au, 164 g/t Ag (6,30 g/t AuEq) über 28,09 m (SK-20-757)

- 3,85 g/t Au, 53 g/t Ag (4,55 g/t AuEq) über 26,10 m (SK-20-759)

- 2,49 g/t Au, 213 g/t Ag (5,34 g/t AuEq) über 25,50 m (SK-20-763)

- 3,14 g/t Au, 114 g/t Ag (4,65 g/t AuEq) über 40,89 m (SK-20-764)

21B, HW-Zonen:

- 3,92 g/t Au, 26 g/t Ag (4,27 g/t AuEq) über 25,00 m (SK-20-754)

- 5,35 g/t Au, 113 g/t Ag (6,86 g/t AuEq) über 15,50 m (SK-20-773)

Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.

Neue In-Pit-Mineralisierung oberhalb der Zone 21C entdeckt

Innerhalb des Tagebaus, der in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung des Unternehmens für 2019 vorgesehen ist, wurde oberhalb der Zone 21C eine bisher unerkannte Mineralisierungszone entdeckt. Beispiele für diese vor kurzem gebohrte Mineralisierung (Zone 21C-HW) beinhalten 4,65 g/t Au, 11 g/t Ag (4,80 g/t AuEq) auf 30,50 m (SK-20-780), 4,33 g/t Au, 13 g/t Ag (4,50 g/t AuEq) auf 20,05 m (SK-20-692) und 1,39 g/t Au, 8 g/t Ag (1,49 g/t AuEq) auf 29,25 m (und SK-20-698).

Es handelt sich um eine subvertikale, reaktivierte synvulkanische Struktur. Diese neu dokumentierte Zone mit diskordanter, ersatzartiger Mineralisierung tritt untypischerweise in den Hanging-Wall-Andesiten und den Interflow-Sedimenten oberhalb der historisch abgebauten Contact Mudstones auf. Bis dato wurde die Mineralisierung der Zone 21C-HW über eine Streichlänge von 160 m umrissen und ist offen für eine Erweiterung entlang des Streichs und Einfallens. Vor der Entdeckung dieser Mineralisierung war das einzige andere Vorkommen einer wirtschaftlich mineralisierten synvulkanischen Struktur in den hängenden Wänden der Eskay Creek-Lagerstätten die treffend benannte HW (Hanging Wall)-Zone, die sich stratigraphisch über den Contact Mudstones der Zone 21B befindet.

"Obwohl diese neu erschlossene Zone noch in den Kinderschuhen steckt, sind mit dieser Entdeckung viele positive Auswirkungen verbunden, sowohl aus der Perspektive der Ressourcenentwicklung als auch der Exploration", kommentiert Paul Geddes, Vice President of Exploration and Resource Development des Unternehmens. "Erstens wurde dieser Teil der in der Grube eingeschränkten Ressource aufgrund mangelnder Bohrlochbeprobungen durch frühere Betreiber als unmineralisiertes Abfallgestein betrachtet und wird nun wahrscheinlich in der bevorstehenden Ressourcenaktualisierung des Unternehmens, die voraussichtlich in diesem Frühjahr veröffentlicht wird, in zusätzliche Ressourcen umgesetzt. Zweitens zeigen diese neuen Informationen deutlich, dass die Mineralisierungsereignisse bei Eskay Creek in den hängenden Gesteinen nicht auf einen einzigen Ort beschränkt waren, wie dies bei der ursprünglichen HW-Zone der Fall war. Diese Entdeckung untermauert das beträchtliche Explorationspotenzial dieses großflächigen Mineralisierungssystems sowohl für die Erweiterung der Ressourcen in der Nähe der Mine als auch in der Region."

Die Zone 21E bestätigt weiterhin den hohen Tenor der grubeneingeschränkten Mineralisierung

Ebenso beeindruckend sind der Tenor und die Mächtigkeiten, die vor kurzem in der Zone 21E gebohrt wurden, wie 27,13 g/t Au, 271 g/t Ag (30,74 g/t AuEq) auf 10,00 m (SK-20-746), einschließlich beeindruckender Unterabschnitte mit 109,00 g/t Au, 199 g/t Ag (111.65 g/t AuEq) auf 1,00 m und 89,10 g/t Au, 2.450 g/t Ag (121,77 g/t AuEq) auf 0,80 m. Dieser Abschnitt stellt einen 20 m langen Step-Out und eine potenzielle Erweiterung der In-Pit-Ressourcen dar, da er außerhalb der Grenzen des bestehenden Ressourcenmodells liegt. Die Zone 21E befindet sich an der östlichen Flanke der Lagerstätte Eskay Creek und stellt eine Kombination aus primärer exhalativer Mineralisierung dar, die während der langwierigen Reaktivierung von synvulkanischen Strukturen von goldhaltigen Fluiden überlagert und angereichert wurde.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide Preliminary Economic Assessment und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um Eskay Creek bis Ende 2021 zur vollen Machbarkeit zu bringen. Außerdem setzt Skeena die Explorationsprogramme bei der ehemals produzierenden Goldmine Snip fort.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

Präsident & CEO

Kontakt Informationen

Investor-Anfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Firmen-Website: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects wird Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Nach dem Empfang und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden an den Labortransporten angebracht, um die Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver (British Columbia) geschickt. Die ALS-Einrichtung ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden unter Verwendung einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen 48-Mehrelement-Pakets mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hier getroffene Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tabelle 1: Längengewichtete Gold- und Silberkomposite der Bohrlöcher des Projekts Eskay Creek 2020:

Bohrung-ID Von (m) Bis (m) Kernlänge Au (g/t) Ag (g/t) AuEq (g/t) Zone SK-20-692 78.40 98.45 20.05 4.33 13 4.50 21C Einschließlich 79.40 80.40 1.00 9.89 19 10.14 21C SK-20-698 79.05 108.30 29.25 1.39 8 1.49 21C SK-20-698 120.25 135.30 15.05 1.77 71 2.72 21C SK-20-720 121.65 160.00 38.35 2.43 33 2.86 21C Einschließlich 142.94 143.82 0.88 21.20 8 21.31 21C und 143.82 145.00 1.18 9.99 13 10.16 21C SK-20-721 127.30 152.00 24.70 3.87 7 3.96 21C Einschließlich 138.24 139.07 0.83 15.10 <5 15.10 21C und 139.07 139.72 0.65 10.05 < 5 10.05 21C und 139.72 140.37 0.65 10.60 < 5 10.60 21C und 140.37 141.36 0.99 13.90 7 13.99 21C SK-20-722 123.66 129.50 5.84 1.15 14 1.34 21C SK-20-722 137.00 152.00 15.00 3.38 10 3.52 21C Einschließlich 138.00 138.50 0.50 49.30 27 49.66 21C SK-20-723 18.00 21.10 3.10 3.37 100 4.70 21E SK-20-723 27.80 40.86 13.06 1.54 109 2.99 21E Einschließlich 37.00 37.50 0.50 2.59 1515 22.79 21E SK-20-724 20.00 24.26 4.26 4.27 110 5.73 21E Einschließlich 22.00 23.00 1.00 7.81 199 10.46 21E SK-20-724 35.50 46.00 10.50 1.77 258 5.21 21E Einschließlich 45.00 45.50 0.50 3.36 3050 44.03 21E SK-20-726 162.00 172.06 10.06 0.75 5 0.82 21C SK-20-726 175.00 179.03 4.03 1.24 5 1.31 21C SK-20-727 119.12 134.50 15.38 1.18 11 1.32 21E SK-20-727 143.50 153.00 9.50 0.70 40 1.23 21E SK-20-728 112.00 126.50 14.50 1.12 31 1.53 21E SK-20-728 129.50 150.00 20.50 1.17 107 2.60 21E Einschließlich 136.87 137.50 0.63 1.84 999 15.16 21E SK-20-729 141.72 147.52 5.80 1.32 8 1.43 21C SK-20-731 7.64 22.85 15.21 1.43 370 6.36 HW Einschließlich 13.00 16.00 3.00 2.55 1475 22.22 HW SK-20-731 32.58 45.00 12.42 0.66 35 1.12 HW SK-20-732 8.70 17.42 8.72 6.33 884 18.11 HW Einschließlich 8.70 10.00 1.30 11.05 5460 83.85 HW und 10.00 11.00 1.00 12.75 253 16.12 HW und 11.00 12.50 1.50 13.85 128 15.56 HW SK-20-732 20.50 23.00 2.50 0.73 20 0.99 HW SK-20-732 27.00 38.00 11.00 0.82 9 0.94 HW SK-20-735 126.00 134.23 8.23 4.51 480 10.91 21C Einschließlich 127.00 128.00 1.00 7.03 923 19.34 21C und 128.00 128.97 0.97 0.99 1180 16.72 21C und 130.20 131.00 0.80 3.70 932 16.13 21C und 131.00 131.60 0.60 16.85 966 29.73 21C und 132.10 133.10 1.00 7.73 172 10.02 21C SK-20-735 147.80 159.00 11.20 4.23 231 7.31 21C Einschließlich 147.80 148.80 1.00 1.04 759 11.16 21C und 148.80 149.80 1.00 1.30 1030 15.03 21C und 149.80 150.53 0.73 1.50 768 11.74 21C und 154.23 155.00 0.77 31.00 46 31.61 21C und 155.00 156.00 1.00 13.05 13 13.22 21C SK-20-735 162.08 196.00 33.92 2.69 30 3.09 21C Einschließlich 176.50 178.00 1.50 23.00 90 24.20 21C und 178.00 178.50 0.50 7.36 225 10.36 21C SK-20-735 200.50 207.96 7.46 0.96 7 1.04 21C SK-20-735 210.50 215.00 4.50 1.39 5 1.46 21C SK-20-736 47.50 52.00 4.50 3.82 211 6.63 21E SK-20-736 55.55 58.50 2.95 0.61 113 2.12 21E SK-20-737 67.45 74.21 6.76 1.40 15 1.60 21E SK-20-737 92.45 105.50 13.05 1.03 141 2.91 21E Einschließlich 102.50 104.00 1.50 1.26 1040 15.13 21E SK-20-738 109.00 135.45 26.45 2.53 42 3.09 21E SK-20-739 53.81 56.00 2.19 1.56 6 1.64 21E SK-20-740 100.64 115.50 14.86 8.02 541 15.23 21E Einschließlich 106.50 107.97 1.47 17.80 4820 82.07 21E und 107.97 109.50 1.53 20.10 387 25.26 21E und 111.00 112.50 1.50 13.15 7 13.24 21E und 112.50 114.00 1.50 12.90 13 13.07 21E SK-20-741 65.00 67.27 2.27 1.34 10 1.47 21E SK-20-741 148.50 160.00 11.50 1.74 21 2.01 21E SK-20-742 4.76 14.25 9.49 1.36 26 1.71 21E SK-20-742 22.00 30.52 8.52 0.57 48 1.21 21E SK-20-742 53.00 56.00 3.00 1.12 7 1.21 21E SK-20-742 60.00 84.50 24.50 3.34 160 5.48 21E Einschließlich 62.00 63.00 1.00 3.58 723 13.22 21E und 63.00 64.00 1.00 3.91 592 11.80 21E und 64.00 64.91 0.91 3.22 820 14.15 21E und 64.91 65.86 0.95 2.78 691 11.99 21E und 79.60 81.00 1.40 9.46 60 10.26 21E SK-20-743 73.00 83.00 10.00 1.35 39 1.87 21E SK-20-743 86.00 100.00 14.00 1.61 6 1.69 21E SK-20-744 33.20 35.20 2.00 0.33 44 0.92 21E SK-20-744 73.65 93.50 19.85 1.78 11 1.94 21E SK-20-745 79.35 104.50 25.15 1.55 19 1.81 21E SK-20-745 109.20 111.50 2.30 0.53 45 1.13 21E SK-20-746 56.00 66.00 10.00 27.13 271 30.74 21E Einschließlich 59.44 60.40 0.96 29.30 36 29.78 21E und 60.40 61.40 1.00 109.00 199 111.65 21E und 61.40 62.20 0.80 89.10 2450 121.77 21E und 62.20 63.10 0.90 40.80 350 45.47 21E und 63.10 64.00 0.90 11.95 42 12.51 21E SK-20-746 81.06 86.45 5.39 2.13 36 2.60 21E Einschließlich 85.40 85.90 0.50 8.51 143 10.42 21E SK-20-747 3.77 8.50 4.73 0.43 218 3.33 21E SK-20-747 13.00 26.30 13.30 0.87 154 2.92 21E Einschließlich 20.50 22.00 1.50 1.89 1065 16.09 21E SK-20-748 118.00 120.50 2.50 0.10 246 3.38 21C SK-20-748 126.91 133.28 6.37 3.35 596 11.30 21C Einschließlich 126.91 127.50 0.59 6.04 770 16.31 21C und 127.50 128.50 1.00 3.14 1505 23.21 21C und 128.50 129.00 0.50 1.08 808 11.85 21C und 129.00 129.67 0.67 12.50 549 19.82 21C SK-20-748 145.15 174.50 29.35 3.20 83 4.31 21C Einschließlich 159.00 160.00 1.00 12.45 40 12.98 21C und 170.81 171.73 0.92 8.68 192 11.24 21C und 171.73 173.00 1.27 11.15 14 11.34 21C SK-20-748 180.50 198.61 18.11 0.90 19 1.16 21C SK-20-748 201.50 220.50 19.00 1.13 5 1.20 21C SK-20-749 9.18 27.15 17.97 1.15 176 3.50 21E Einschließlich 24.90 25.70 0.80 2.55 2180 31.62 21E SK-20-749 49.30 94.00 44.70 2.01 54 2.73 21E Einschließlich 90.00 91.00 1.00 1.95 1075 16.28 21E SK-20-750 10.58 24.00 13.42 1.06 75 2.06 21E SK-20-750 54.60 65.00 10.40 6.01 6 6.09 21E Einschließlich 60.63 62.00 1.37 14.10 <5 14.10 21E SK-20-751 9.00 15.68 6.68 0.84 21 1.12 21E SK-20-751 18.50 21.50 3.00 0.91 40 1.43 21E SK-20-751 45.50 57.00 11.50 2.25 5 2.32 21E SK-20-752 8.26 14.00 5.74 0.84 79 1.90 21E SK-20-752 19.50 27.00 7.50 0.85 29 1.24 21E SK-20-752 47.98 76.00 28.02 5.68 38 6.18 21E Einschließlich 59.68 60.64 0.96 21.30 129 23.02 21E und 64.90 66.00 1.10 11.00 8 11.11 21E und 67.50 69.00 1.50 17.40 104 18.79 21E und 69.00 70.50 1.50 14.50 64 15.35 21E und 70.50 71.75 1.25 9.64 41 10.19 21E SK-20-753 142.70 160.00 17.30 2.54 5 2.61 21B SK-20-753 165.50 168.00 2.50 0.79 5 0.85 21B SK-20-754 147.00 172.00 25.00 3.92 26 4.27 21B Einschließlich 166.00 167.50 1.50 9.76 56 10.51 21B und 167.50 169.00 1.50 11.30 84 12.42 21B SK-20-754 176.50 179.50 3.00 0.77 5 0.84 21B SK-20-756 168.32 171.00 2.68 8.26 5 8.32 21C Einschließlich 168.32 169.50 1.18 12.05 5 12.12 21C SK-20-756 181.50 187.50 6.00 0.99 5 1.05 21C SK-20-757 56.21 58.65 2.44 1.73 37 2.21 21E SK-20-757 101.91 130.00 28.09 4.11 164 6.30 21E Einschließlich 103.79 105.00 1.21 12.65 121 14.26 21E und 112.20 113.26 1.06 21.30 630 29.70 21E und 121.60 122.75 1.15 16.15 800 26.82 21E und 122.75 124.18 1.43 4.07 1460 23.54 21E SK-20-759 57.00 59.80 2.80 0.92 5 0.99 21E SK-20-759 63.55 89.65 26.10 3.85 53 4.55 21E Einschließlich 71.00 72.00 1.00 11.00 82 12.09 21E und 81.00 82.00 1.00 12.20 230 15.27 21E und 82.00 83.00 1.00 9.18 150 11.18 21E und 84.00 85.00 1.00 11.00 178 13.37 21E und 85.00 85.65 0.65 10.70 144 12.62 21E SK-20-760 64.15 81.50 17.35 1.89 37 2.37 21E Einschließlich 71.50 72.85 1.35 9.94 110 11.41 21E SK-20-761 59.30 61.35 2.05 1.17 26 1.52 21E SK-20-761 64.90 70.25 5.35 0.61 13 0.79 21E SK-20-761 108.25 111.95 3.70 3.41 15 3.61 21E SK-20-762 103.96 108.50 4.54 0.92 24 1.25 21E SK-20-763 83.10 86.00 2.90 1.60 11 1.75 21E SK-20-763 114.50 140.00 25.50 2.49 213 5.34 21E Einschließlich 115.90 117.40 1.50 9.33 76 10.34 21E und 128.75 129.50 0.75 13.35 4300 70.68 21E und 131.00 131.90 0.90 4.30 434 10.09 21E SK-20-764 74.11 115.00 40.89 3.14 114 4.65 21E Einschließlich 101.03 103.00 1.97 9.49 684 18.61 21E und 103.00 105.00 2.00 19.15 86 20.30 21E und 112.00 114.00 2.00 4.06 720 13.66 21E SK-20-765 158.50 162.60 4.10 1.03 5 1.10 21C SK-20-765 168.50 177.68 9.18 1.18 5 1.25 21C SK-20-766 9.00 14.00 5.00 0.65 17 0.87 21E SK-20-766 18.20 26.50 8.30 0.72 115 2.25 21E SK-20-766 54.50 73.60 19.10 1.64 19 1.90 21E SK-20-767 87.55 108.50 20.95 1.99 34 2.44 21E SK-20-767 113.00 120.00 7.00 2.54 8 2.64 21E SK-20-768 39.00 43.00 4.00 0.63 29 1.01 21E SK-20-768 66.70 69.50 2.80 0.29 511 7.10 21E SK-20-768 83.00 97.50 14.50 5.60 22 5.89 21E Einschließlich 93.00 94.50 1.50 12.25 15 12.45 21E und 94.50 96.00 1.50 23.30 23 23.61 21E SK-20-769 84.50 90.00 5.50 1.25 8 1.36 21E SK-20-769 96.00 99.00 3.00 0.57 60 1.36 21E SK-20-769 108.00 124.00 16.00 1.84 90 3.04 21E SK-20-770 59.00 72.17 13.17 4.98 28 5.35 HW Einschließlich 67.42 68.21 0.79 12.85 36 13.33 HW SK-20-771 62.88 82.10 19.22 4.15 94 5.40 HW Einschließlich 69.97 70.66 0.69 81.10 1595 102.37 HW SK-20-772 71.74 78.00 6.26 3.65 358 8.43 HW Einschließlich 74.00 75.00 1.00 4.40 1065 18.60 HW und 75.00 76.13 1.13 6.45 300 10.45 HW SK-20-773 69.50 85.00 15.50 5.35 113 6.86 HW Einschließlich 73.00 74.00 1.00 25.90 166 28.11 HW und 74.00 76.26 2.26 11.15 569 18.74 HW SK-20-774 118.00 120.30 2.30 5.77 67 6.66 21B Einschließlich 119.75 120.30 0.55 15.15 243 18.39 21B SK-20-774 128.60 138.50 9.90 3.14 36 3.62 21B Einschließlich 134.00 135.50 1.50 9.59 97 10.88 21B SK-20-774 143.00 153.00 10.00 1.30 13 1.48 21B SK-20-774 173.00 183.50 10.50 2.37 58 3.14 21B Einschließlich 178.00 179.00 1.00 15.95 550 23.28 21B SK-20-775 122.50 125.50 3.00 1.65 8 1.76 21B SK-20-775 133.50 154.00 20.50 2.15 110 3.62 21B Einschließlich 134.00 135.00 1.00 16.30 305 20.37 21B und 136.50 137.00 0.50 3.63 1400 22.30 21B und 137.00 137.50 0.50 4.14 1360 22.27 21B SK-20-775 162.00 165.00 3.00 0.69 12 0.85 21B SK-20-775 168.50 177.50 9.00 1.82 9 1.94 21B SK-20-775 182.00 186.50 4.50 1.40 5 1.47 21B SK-20-776 140.00 150.00 10.00 9.00 68 9.91 21E Einschließlich 141.00 142.50 1.50 20.90 83 22.01 21E und 144.00 145.50 1.50 10.85 50 11.52 21E und 145.50 147.00 1.50 14.15 100 15.48 21E SK-20-777 31.00 33.21 2.21 1.51 24 1.83 21E SK-20-778 28.00 30.50 2.50 0.89 30 1.29 21E SK-20-778 142.85 154.00 11.15 3.80 30 4.20 21E SK-20-780 78.50 109.00 30.50 4.65 11 4.80 21C Einschließlich 86.60 88.10 1.50 19.85 20 20.12 21C SK-20-780 112.40 114.65 2.25 1.04 10 1.17 21C SK-20-780 120.55 123.40 2.85 4.33 41 4.88 21C Einschließlich 121.40 122.40 1.00 10.75 82 11.84 21C SK-20-780 126.60 148.00 21.40 3.27 8 3.37 21C Einschließlich 128.60 130.00 1.40 11.75 21 12.03 21C und 130.00 131.00 1.00 11.80 14 11.99 21C SK-20-781 38.40 42.96 4.56 1.70 5 1.76 HW SK-20-782 48.00 56.05 8.05 2.61 5 2.67 HW SK-20-783 34.00 36.00 2.00 1.07 5 1.14 HW SK-20-783 40.00 50.00 10.00 2.59 16 2.81 HW SK-20-784 32.00 44.50 12.50 2.33 428 8.04 HW Einschließlich 40.00 41.50 1.50 3.73 774 14.05 HW und 41.50 43.00 1.50 2.70 1515 22.90 HW SK-20-786 43.40 51.15 7.75 2.04 257 5.47 HW Einschließlich 49.00 49.70 0.70 4.72 1925 30.39 HW SK-20-786 54.30 60.30 6.00 1.35 63 2.19 HW SK-20-787 34.13 36.30 2.17 0.64 13 0.81 HW SK-20-787 39.75 46.50 6.75 2.03 41 2.58 HW SK-20-787 50.17 53.70 3.53 1.20 88 2.37 HW SK-20-787 59.70 63.00 3.30 0.51 62 1.34 HW SK-20-788 175.17 219.50 44.33 2.22 23 2.52 21C SK-20-793 63.95 66.08 2.13 1.24 23 1.55 21E SK-20-793 70.50 102.56 32.06 2.29 30 2.69 21E Einschließlich 98.50 99.41 0.91 17.15 174 19.47 21E SK-20-807 42.25 44.36 2.11 5.96 253 9.33 21B/NEX SK-20-807 54.35 64.30 9.95 1.27 13 1.43 21B/NEX SK-20-807 68.00 75.00 7.00 1.12 5 1.19 21B/NEX SK-20-725 ABANDONED SK-20-730 ABANDONED SK-20-733 NICHT GEBOHRT SK-20-734 NICHT GEBOHRT SK-20-755 ABANDONED SK-20-758 ABANDONED SK-20-779 ABANDONED SK-20-785 ABANDONED SK-20-789 NICHT GEBOHRT SK-20-790 NICHT GEBOHRT SK-20-791 NICHT GEBOHRT SK-20-792 NICHT GEBOHRT SK-20-794 ANHÄNGIGE ASSAYEN SK-20-795 NICHT GEBOHRT SK-20-796 NICHT GEBOHRT SK-20-797 NICHT GEBOHRT SK-20-798 NICHT GEBOHRT SK-20-799 NICHT GEBOHRT SK-20-800 NICHT GEBOHRT SK-20-801 NICHT GEBOHRT SK-20-802 NICHT GEBOHRT SK-20-803 NICHT GEBOHRT SK-20-804 NICHT GEBOHRT SK-20-805 NICHT GEBOHRT SK-20-806 NICHT GEBOHRT

Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null zurückgesetzt. NSA - No Significant Assays (Keine signifikanten Ergebnisse).

Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher im Minenraster:

Bohrung-ID Östliche Ausrichtung (m) Nordwert (m) Elevation (m) Länge (m) Azimut (°) Neigung (°) SK-20-692 9718.0 10727.4 876.5 102.6 114.0 -72.0 SK-20-698 9717.6 10728.0 885.2 148.3 130.3 -69.2 SK-20-720 9757.6 10745.1 893.2 160.0 150.0 -76.0 SK-20-721 9757.2 10745.9 894.0 152.0 170.1 -83.0 SK-20-722 9756.8 10745.3 894.1 152.0 180.0 -78.1 SK-20-723 10080.4 10292.6 967.7 50.0 42.9 -74.9 SK-20-724 10078.3 10295.9 974.3 46.0 260.1 -82.1 SK-20-725 9718.0 10727.4 876.5 31.0 90.1 -51.2 SK-20-726 9718.4 10727.2 882.0 190.0 92.4 -51.0 SK-20-727 10142.3 10496.9 961.2 153.0 265.8 -71.0 SK-20-728 10142.8 10495.8 963.5 150.0 250.2 -70.1 SK-20-729 9755.3 10753.6 883.7 160.0 57.3 -76.9 SK-20-730 9880.2 10677.4 934.9 16.0 118.5 -88.2 SK-20-731 9952.1 10791.4 891.5 45.0 50.0 -81.0 SK-20-732 9947.0 10815.8 884.2 45.0 100.2 -85.2 SK-20-735 9762.7 10287.7 1019.7 220.0 145.1 -81.0 SK-20-736 10102.9 10643.3 929.6 75.0 90.0 -77.0 SK-20-737 10099.1 10641.9 928.9 115.0 270.2 -57.1 SK-20-738 10099.4 10642.7 929.9 150.0 269.9 -75.0 SK-20-739 10099.3 10642.8 930.8 56.0 269.9 -69.0 SK-20-740 10099.1 10641.2 930.5 120.0 270.0 -63.1 SK-20-741 10099.9 10642.9 930.6 160.0 269.8 -80.3 SK-20-742 10105.3 10305.4 974.4 103.0 134.9 -84.2 SK-20-743 10082.5 10602.1 931.2 100.0 270.4 -79.4 SK-20-744 10082.2 10602.5 932.3 97.0 270.1 -71.2 SK-20-745 10084.7 10612.9 933.5 120.0 270.2 -75.1 SK-20-746 10084.4 10613.4 933.6 94.0 270.2 -61.0 SK-20-747 10117.4 10303.3 973.3 30.0 187.5 -89.5 SK-20-748 9762.6 10287.6 1019.0 222.0 139.8 -85.6 SK-20-749 10112.2 10316.7 976.0 111.0 108.5 -89.8 SK-20-750 10112.6 10316.7 976.0 65.0 28.2 -80.0 SK-20-751 10112.1 10319.0 974.9 60.0 86.9 -75.1 SK-20-752 10112.6 10316.4 976.0 103.0 134.8 -80.1 SK-20-753 9880.2 10675.0 930.4 178.0 333.8 -89.5 SK-20-754 9862.3 10483.1 1002.4 195.4 110.0 -77.1 SK-20-755 10099.3 10642.8 930.6 59.7 270.3 -69.2 SK-20-756 9677.4 10720.5 860.0 230.0 103.9 -60.1 SK-20-757 10099.0 10642.0 930.9 130.0 270.0 -69.0 SK-20-758 9718.0 10727.4 884.8 37.0 95.0 -50.0 SK-20-759 9999.3 10666.7 937.0 92.7 140.0 -71.0 SK-20-760 9999.1 10666.8 936.9 85.0 196.2 -83.1 SK-20-761 10109.3 10649.7 930.5 130.0 270.0 -62.1 SK-20-762 10108.5 10650.3 930.9 125.0 270.0 -55.0 SK-20-763 10109.1 10649.5 931.0 140.0 270.1 -68.0 SK-20-764 10098.9 10642.3 930.5 116.0 276.9 -45.1 SK-20-765 9717.6 10728.8 884.1 190.0 94.1 -49.0 SK-20-766 10110.4 10327.8 970.5 75.0 74.6 -89.8 SK-20-767 10133.2 10449.5 966.3 120.0 223.2 -70.3 SK-20-768 10133.6 10449.0 966.3 105.0 238.8 -60.0 SK-20-769 10134.4 10449.1 966.4 125.0 245.8 -77.0 SK-20-770 10010.9 10715.5 927.5 73.0 265.8 -75.0 SK-20-771 10009.3 10717.1 930.6 83.0 289.9 -56.9 SK-20-772 10010.5 10716.0 927.9 78.0 303.1 -68.1 SK-20-773 10010.1 10716.9 929.6 85.0 302.7 -57.0 SK-20-774 9865.4 10657.0 946.5 190.0 124.6 -54.7 SK-20-775 9866.3 10656.2 947.5 191.0 132.3 -57.1 SK-20-776 10154.1 10573.1 943.4 150.0 229.2 -52.1 SK-20-777 10155.0 10573.7 945.0 150.0 235.8 -50.0 SK-20-778 10154.4 10573.6 943.8 155.0 237.9 -55.1 SK-20-779 9675.2 10721.4 858.4 80.0 104.5 -68.2 SK-20-780 9717.7 10728.4 887.0 150.5 114.1 -72.0 SK-20-781 9962.6 10708.0 915.8 58.0 80.0 -80.1 SK-20-782 9962.6 10708.0 915.8 63.0 94.9 -66.0 SK-20-783 9962.4 10704.9 921.6 60.0 294.9 -68.0 SK-20-784 9963.1 10705.6 920.7 56.0 312.9 -79.0 SK-20-785 9675.2 10721.4 858.4 60.0 104.4 -69.5 SK-20-786 9986.9 10792.7 906.0 63.0 263.9 -85.0 SK-20-787 9984.1 10793.7 908.8 63.0 264.2 -68.0 SK-20-788 9675.2 10721.4 858.4 230.0 104.9 -69.5 SK-20-793 10098.3 10633.9 925.6 111.0 270.0 -54.0 SK-20-794 10098.3 10634.8 926.7 115.0 270.3 -61.0 SK-20-807 9936.6 10908.4 880.4 75.0 300.2 -72.9

























Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56778Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56778&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83056P8064Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA83056P8064