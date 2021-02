Xiaomi weitet seine Präsenz in Deutschland aus: Der Technologieriese plant, in Düsseldorf seine Europazentrale mit Hunderten Mitarbeitern zu errichten. Dort ist der Konzern in Gesellschaft von den Mitbewerbern Oppo und Vivo. Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi hat in Düsseldorf bereits seine Deutschlandzentrale aufgeschlagen. Nun folgt auch der Bau der Europazentrale, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Xiaomis Deutschland-Chef Alan Chen Li berichtet. Xiaomi weitet seine Präsenz in Deutschland weiter aus Laut Alan Chen Li will der Hersteller die künftige Europazentrale in Düsseldorf errichten und mehrere ...

