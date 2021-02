Das Themendepot Edelmetalle profitierte in der vergangenen Woche erneut von den steigenden Platin- und Palladiumpreisen und wurde dabei von einer günstigen Entwicklung auf der Währungsseite unterstützt.Der US-Dollar gab in der Berichtswoche 0,58 % gegen den Euro ab, während der Schweizer Franken 0,2 % erstarkte. Erneut deutlich stärker war der Einfluss vor allem des südafrikanischen Rands. Dieser gewann gegen den Euro 1,3 %, während der australische Dollar 0,5 % gegen den Euro zulegte.Hinzu kam die positive Entwicklung der Edelmetalle. Der Goldpreis stieg im Berichtszeitraum um 0,56 %, während Silber um 1,6 % zulegte. Am stärksten aber sprang Platin mit einem Plus von 11,3 % nach oben, und Palladium gewann 2 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...