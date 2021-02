Diesen Satz schrieben wir bereits 3-mal. Den interessantesten Ansatz lieferte soeben der größte Energie-Konzern der Italiener, Eni. Ähnlich wie Total schreibt Eni große Teile seiner Öl-Aktiva ab und bereitet sich auf den umfassenden Umbau in Richtung Wasserstoff vor. Enis Ambition:



Mit der größten Windkraft-Kapazität im Mittelmeer Strom zu erzeugen, um damit wiederum grünen Wasserstoff zu generieren. Mit den sehr langen italienischen Küsten gilt dies als machbar und rechtlich korrekt, weil dies nicht von anderer Seite einzuschränken ist. Für Italien wäre es eine neue Perspektive in der Energiewirtschaft.



