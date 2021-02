GR Silver Mining setzt die Serie an überzeugenden Bohrergebnissen vom Plomosas-Projekt fort. Heute melden die Kanadier u.a. einen Bohrkern mit 2,3 Kilo Silber über 2,5 Meter. Die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms fließen in die geplante Ressourcenschätzung für das Silberprojekt ein.

Plomosas liefert wieder hochgradige Bohrergebnisse

Das Plomosas-Projekt ist ein beständiger Lieferant von hochgradigen Bohrergebnissen. Heute hat GR Silver Mining (0,76 CAD; 0,48 Euro; CA36258E1025) neue Daten von der Liegenschaft im Rosario Mining-Distrikt in Mexiko veröffentlicht. Das beste Bohrloch aus der Publikation kam dabei auf 2.316 g/t Silberäquivalent über 2,5 Meter. Das sind mal 2,3 KIlogramm an wertvollem Metalle (mehr Ergebnisse). Die Resultate aus diesen Bohrungen werden laut CEO Marcio Fonseca in die in Arbeit befindliche Ressourcenschätzung eines unabhängigen Gutachters einfließen.

GR Silver Mining: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...