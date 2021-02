In seiner aktuellen Ausgabe empfiehlt der boerse.de-Aktienbrief ein technisches Allround-Talent als Aktie der Woche, bei dem sich gerade eine aussichtsreiche Kaufgelegenheit eröffnet. An der Börse klettert die Aktie schon seit Jahren in immer höhere Regionen. Dabei wurden allein seit 2011 im Mittel bemerkenswerte 21% p.a. aufgesattelt. Und zusätzlich winken derzeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...