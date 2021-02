Medienmitteilung

SHL Telemedicine schliesst zweite Kapitalerhöhungen ab

Tel Aviv / Zürich, 17. Februar 2021- SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat heute 2'288'889 neue Stammaktien aus ihrem genehmigten Kapital ausgegeben (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien werden am 18. Februar 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Nach dieser Emission erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen SHL-Aktien um 18,79% von 12.178.491 auf 14.467.380. Darüber hinaus wurden am 17. Februar 2021 1'144'444 Optionen zum Erwerb weiterer Stammaktien der Gesellschaft gewährt, die bei Ausübung aus dem genehmigten Kapital neu ausgegeben werden (Verhältnis 1:1, Ausübungspreis CHF 11.00, Ausübungszeitraum 24 Monate). Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Der Ausgabepreis für jede Neue Aktie beträgt CHF 9.00. Es besteht kein Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre und es findet kein öffentliches Angebot statt. Für die Kotierung der Neuen Aktien wurde von SHL ein Kotierungsprospekt gemäss dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) erstellt und von der SIX Exchange Regulation genehmigt.

Die heutige Aktienemission ist die zweite von zwei Kapitalerhöhungen, die am 17. Dezember 2020 angekündigt wurden.

Das Aktienkapital von SHL vor und nach den Kapitalerhöhungen und Platzierungen

Genehmigtes Kapital - Anzahl der Stammaktien zum Nennwert von je 0.01 NIS 25000000 Stammaktien mit einem Nennwert von je 0.01 NIS am 21. Januar 2021, nachder ersten Kapitalerhöhung und Platzierung Ausgegeben 12178491 Davon im Eigenbestand 64037 Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,01 NIS am 17. Februar 2021, nach der zweiten Kapitalerhöhung und Platzierung Ausgegeben 14467380 Davon im Eigenbestand 64037

Diese Mitteilung enthält oder stellt kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keinen Prospekt dar.

Nach einer ersten vorläufigen Schätzung von SHL zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser zweiten Kapitalerhöhung könnte das gesamte Eigenkapital von SHL zum 31. Dezember 2020 USD 36,1 Mio. betragen, was einen geringfügigen Anstieg von USD 1,4 Mio. im Geschäftsjahr 2020 widerspiegelt. Dieser ist vollständig auf Fremdwährungseffekte zurückzuführen, so dass keine wesentliche Änderung der Gesamtkapitalisierung von SHL für das Geschäftsjahr 2020 erwartet wird. Diese vorläufigen Informationen wurden von den Revisoren des Unternehmens weder geprüft noch testiert. Sie könnten sich noch ändern und werden durch die bevorstehende geprüfte Jahresrechnung des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ersetzt werden.

Weitere Informationen

Elisabeth Wallimann, IRF, Telefon +41 43 244 81 41, shl@irf-reputation.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

