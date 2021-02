VANCOUVER, British Columbia, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt nach Beratungen mit dem Verwaltungsrat, dem Management und den Beratern des Unternehmens seine Unternehmensstrategie bekannt.



Graham Dickson, der neu ernannte Vorsitzende des Unternehmens, erklärte: "Ich fühle mich geehrt, als Nachfolger von Robert Baldock zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt worden zu sein.HerrBaldock hat ein starkes Vermächtnis für Monument und seine Aktionäre geschaffen, und der Verwaltungsrat hat sich immer an seiner Philosophie orientiert, dass der Wert für die Aktionäre durch das Wachstum der Unternehmenswerte realisiert wird.Ich werde diese Kultur gewissenhaft weiter voranbringen, unseren Stakeholdern zur Seite stehen und die Goldressourcenbasis des Unternehmens weiter stärken, denn dies ist der beste Weg, um die Rendite der Aktionäre zu steigern."

Highlights der Strategie

Etablierung des Murchison-Goldprojekts als Eckpfeiler der Goldentwicklung

Ausführung des Selinsing-Sulfid-Projekts durch die Implementierung eines zweistufigen Ansatzes

Ausbau des Produktionsprofils des Unternehmens durch weitere gezielte Übernahmen im Goldsektor



Der Verwaltungsrat hat die vom Management vorgeschlagenen Strategien zur Unternehmensentwicklung geprüft und angenommen. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen seine Ressourcen und Reserven erhöht, die wirtschaftliche Bewertung jedes seiner eigenen Projekte aktualisiert und das Goldportfolio durch die Ausgliederung des Basismetallprojekts Mengapur optimiert.Angesichts des aktuellen Marktinteresses an Gold und Goldanlagen, insbesondere in stabilen Ländern, werden die Erlöse nach Abschluss der Mengapur-Transaktion zur Weiterentwicklung unseres Goldportfolios in Westaustralien und Malaysia sowie zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung verwendet.

CEO und President Cathy Zhai sagte dazu: "Unsere Gesamtstrategie besteht darin, durch Exploration, Expansion und disziplinierte Übernahmen zusätzliche Goldressourcen und -reserven zu erschließen sowie Ressourcen zu lokalisieren und das Marktbewusstsein zu steigern, damit der Markt den Wert des Unternehmens widerspiegelt und somit das Gewinnpotenzial des Unternehmens zum Nutzen unserer Aktionäre umgesetzt wird."

Mit den Barmitteln und Barmitteläquivalenten und zusätzlichen Barmitteln nach Abschluss der Mengapur-Transaktion ist das Unternehmen in der Lage, seine bevorzugte Entwicklungsstrategie umzusetzen und zu finanzieren.Alternative Kapitalquellen sind weiterhin eine Option und machen Fortschritte, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung des Selinsing-Sulfid-Projekts.

DISKUSSION DER STRATEGIEN

Murchison-Goldprojekt

- Das Unternehmen wird versuchen, das Murchison-Goldprojekt durch ein aggressives zweijähriges Explorationsprogramm zu einem Eckpfeiler zu entwickeln, um zusätzliche Unzen abzugrenzen und gleichzeitig eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung der Wiederinbetriebnahme der bestehenden Anlage abzuschließen, um im Frühstadium eine Produktionsstory zu entwickeln.

Das Murchison-Projekt stellt für das Unternehmen eine bedeutende Möglichkeit dar, durch die Wiederaufnahme der Goldproduktion in der bestehenden, gut gewarteten Anlage mit einer Kapazität von 260.000 Tonnen pro Jahr kurzfristige Cashflows zu generieren.Zusätzliche Erweiterungsbohrungen und Step-Out-Explorationsprogramme haben das Potenzial, zusätzliche Ressourcen abzugrenzen, was eine Erweiterung der aktuellen Anlagenkapazität auf bis zu 750.000 Tonnen pro Jahr für eine Produktion von 25.000 bis 50.000 Unzen Gold pro Jahr rechtfertigen könnte, abhängig vom Explorationserfolg in Gebieten, die in der Vergangenheit zu wenig erkundet wurden.

Die Strategie des Unternehmens besteht darin, sich auf einen aggressiven Explorationsplan zu konzentrieren, um die bestehenden gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen gemäß NI 43-101 mit einer Kapazität von 380.000 Unzen als Zufuhr für die bereits genehmigte Anlage und Infrastruktur in Burnakura in den nächsten zwei Jahren sowohl qualitativ als auch quantitativ zu erhöhen.Auch die Möglichkeit der Aufbereitung von Erz von Dritten wird in Betracht gezogen.

Selinsing-Goldmine

- Das Unternehmen plant, das Selinsing-Sulfid-Projekt durch einen zweistufigen Risikoabbauprozess zur Produktion hin zu entwickeln, um die erforderlichen Anfangsinvestitionen zu reduzieren.Stufe 1 sieht den Bau einer Flotationsanlage vor, die Goldkonzentrate für den Verkauf an einen Dritten produziert, wobei die aus diesen Verkäufen generierten Barmittel als Baufinanzierung für die geplante BIOX-Anlage der Stufe 2 verwendet werden sollen.

Selinsing war im letzten Jahrzehnt das Vorzeigeprojekt von Monument - mit niedrigen Betriebskosten, einem engagierten Betriebsteam und Ressourcen für eine weitere sechsjährige Lebensdauer der Mine.Die Fertigstellung des Ausbaus der Anlage und die Aufnahme der Produktion für die neue Lebensdauer der Mine werden signifikante zukünftige Cashflows liefern, die zur Finanzierung der zweiten Erschließungsphase sowie zur weiteren Exploration verwendet werden können, um die aktuelle Ressourcenbasis zu vergrößern und das Wachstum in anderen Bereichen des Unternehmens zu unterstützen.

Selinsing ist von unschätzbarem Wert hinsichtlich risikoreduzierter Barmittel zur Unterstützung der Unternehmensentwicklung und des Betriebs von Monument.Barmittel würden bei Selinsing durch (1) den Cashflow aus der Goldproduktion der Selinsing-Goldmine, (2) die Erschließung eines Nischenmarktes durch den Biolaugungsprozess mit Sulfidkonzentraten von Dritten und (3) den potenziellen Untertagebau generiert werden.

Das Unternehmen wird die Begründung der oben genannten Möglichkeit, einen Nischenmarkt für die Beschaffung von sulfidischen Goldkonzentraten von Dritten zu erschließen, auch als Begründung für die Finanzierung der Biox-Anlage prüfen, die dem Unternehmen nachhaltige Barmittel an die Hand geben wird.

Weitere Übernahmen

- Das Unternehmen wird versuchen, die aktuelle und zukünftige Produktion durch eine geeignete Übernahmestrategie zu erhöhen, die entweder die zukünftige Produktion des Murchison-Projekts und dessen mögliche Erweiterung ergänzen oder die gesamte Goldproduktion durch ein großes, eigenständiges Projekt steigern kann.

Unser Leitbild war von Anfang an, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.Durch eine bessere Qualität und größere Reserven und Ressourcen würde eine potenzielle Übernahme das Produktionsprofil des Unternehmens und seine Position in der Bergbauindustrie grundlegend verändern.Jede Übernahme müsste ein signifikantes Potenzial aufweisen, um den Wert der aktuellen Ressourcenbasis und der zukünftigen Cashflows zu erhöhen.

UMSETZUNG UND MEILENSTEINE

Das Management wird sich nach besten Kräften bemühen, eine erstklassige Vermögensbasis zu schaffen, um den Wert des Unternehmens zu steigern.Des Weiteren wird das Unternehmen Ressourcen bereitstellen, um das Marktbewusstsein sowie die Transparenz zu erhöhen, sodass der langfristige Aktienwert des Unternehmens den zugrunde liegenden realen Wert des Portfolios vollständig widerspiegelt, und die langfristigen Interessen der Aktionäre insgesamt durch eine nachhaltige, langfristige Produktion zu verbessern.

Meilensteine und Zeitpläne

Selinsing-Flotationsproduktion: zweistufiger Bau mit Flotation innerhalb von 15 Monaten für geschätzte 20 Millionen USD, ggf. unter Einsatz von Fremdfinanzierung und/oder Finanzierungspartnern, um die Cash-Position für die zweite Stufe der Biox-Anlage zu erhalten.Dazu gehören der Abschluss der Optimierung und des Engineerings der Flotationsanlage, die Beschaffung, der Bau und die Sicherung der Abnahmeverträge.

Murchison-Exploration: Das zweijährige Murchison-Explorationsprogramm, das schätzungsweise 10 Millionen AUD kosten wird, um neue Ressourcen abzugrenzen, mit den Zielen, die aktuellen Unzen zu erhöhen, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Cashflows des Projekts zu verbessern.Der Start des Programms wird vorbehaltlich des Abschlusses der Mengapur-Transaktion im April 2021 erwartet.

Murchison-Produktion: Nutzung der aktuellen Anlage zur Generierung von Cashflow durch die Verarbeitung von vorhandenem goldmineralisiertem Material oder Erzen von Drittanbietern, vorbehaltlich (1) des Abschlusses der SRK-Prüfung und deren empfohlenen Folgearbeiten und (2) des Erhalts von Lizenzen für die Nutzung von Straßen.

Generierung von Übernahmezielen: Fortlaufende interne und externe Prüfung möglicher Übernahmen sind bereits im Gange.

Monument wird den Markt regelmäßig über seine Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen.Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 205 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website unseres Unternehmens unter www.monumentmining.comoder über:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

"Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung."

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird.Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "erhofft" oder "erhofft nicht" oder "glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "erscheinen" oder "erreicht" "könnten", "werden könnten" oder "werden".Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden.Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar.Zu den materiellen Faktoren und Annahmen, die zur Formulierung von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung genutzt werden, gehören: Erwartungen in Bezug auf voraussichtliche Barmittelkosten pro Unze produziertes Gold sowie voraussichtliche Kapitalflüsse, die sich aus dem Betrieb, allgemeinen ökonomischen Faktoren und weiteren Faktoren ergeben könnten, die außerhalb der Kontrolle von Monument liegen. Außerdem Mutmaßungen und Erwartungen bezüglich der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens, Mutmaßungen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold oder anderen Mineralien, den Zeitpunkt und das Ausmaß der geschätzten zukünftigen Produktion, den erwarteten Zeitpunkt und voraussichtliche Ergebnisse von Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten, Kosten zukünftiger Aktivitäten, betriebliche und Kapitalaufwendungen, den Erfolg von Explorationsaktivitäten, Bergbau- oder Aufbereitungsprobleme, Wechselkurse und alle Faktoren und Annahmen, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar.Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen.Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können.Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen.Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.