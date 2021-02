Nach der gestrigen Short-Attacke von Wolfpack schlägt das China-Start-up Ehang zurück. Gründer Huazhi Hu selbst gibt in einem auf der IR-Seite geposteten Interview an, dass das Team "Tag und Nacht am Traum arbeitet", die autonome Passagierdrohne zum Erfolg zu führen.Die Ehang-Aktie startet heute einen 38-Prozent-Rebound nachdem die Chinesen einige Vorwürfe von Wolfpack kontern. Es sei "absolut falsch", dass man nur Motoren des Herstellers T-Motor einsetze, sondern man verwende "signifikant" andere.

Den vollständigen Artikel lesen ...