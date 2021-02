In der letzten Woche setzte sich die seit 24.03.2020 bestehende "Corona-Erholungs-Rallye" der internationalen Aktienmärkte nahtlos fort, so dass der MSCI WORLD (Euro)-Index weitere + 0,9 % gewann.Der Abstand des MSCI WORLD (Euro)-Indexes bis zum obersten Rand der Top-Verbindungen vom März 2015 wie auch Februar 2020, womit kurzfristig eine sehr ausgeprägte Widerstandslinie markiert wird, baute sich damit nur noch auf rd. + 2 % ab und dürfte kurzfristig eine klare Begrenzung weiterer Kurspotenziale bewirken.Sollte dieser ultimative Widerstandspunkt in den nächsten Tagen tatsächlich realisiert werden, sehen wir von dort aus unter Einbeziehung der gegenwärtig äußerst ambitionierten Bewertung des MSCI World-Indexes (KGV 2021e mit 20,8 auf einem 19 Jahres-Hoch) die Einleitung einer - allerdings nur kurzzeitigen - Korrektur als sehr wahrscheinlich an. Diese dürfte voraussichtlich kaum über rd. - 7 % (= eingezeichnete "neutrale Mittellinie" des untenstehenden Charts) hinausgehen, kann im negativsten Fall jedoch nach unserem Dafürhalten auch durchaus ein Ausmaß von bis zu ca. - 12 % erreichen (= signifikanteste untere Unterstützlinien des Charts).

