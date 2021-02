Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu IW-Chef Hüther und die Corona-TotenEs ist absehbar, dass uns das Virus und seine Folgen noch eine ganze Weile beschäftigen werden - auch wenn sich für Baden-Württemberg nun dank Inzidenzzahlen unterhalb der politisch festgelegten Grenzwerte eine Öffnungsperspektive abzeichnet. Dessen ungeachtet ist der Denkanstoß von Michael Hüther, Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft, richtig, einen Weg zum Leben mit der Pandemie zu finden. Das bedeutet ja nicht, leichtfertig Leben zu riskieren, nur damit der Rubel rollt. Eine Diskussion darüber, wie ein Höchstmaß an Schutz auf der einen Seite und ein Maximum an wirtschaftlicher Betätigung auf der anderen möglich ist, muss dringend geführt werden.Der Lockdown ist die Ausnahme und nicht die Regel. Das verlieren vor allem all jene aus dem Blick, die in der Pandemie für sich die Chance erkennen, die Lebensgewohnheiten aller und die gesellschaftliche Ordnung grundlegend umkrempeln zu können.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4841291