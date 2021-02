Den heutigen Tag dürften Beiersdorf-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Schließlich rutscht die Aktie um rund sechs Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 85,96 EUR zu haben sind. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...