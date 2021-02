Die Unternehmensgewinne 2020 haben sich zu einem ganz wichtigen Motor des Börsenaufschwungs entwickelt. Sie sind im Schlussvierteljahr 2020 nämlich sowohl in den USA als auch in Europa viel besser ausgefallen als erwartet. Und die Ausblicke auf 2021 sehen ebenfalls prächtig aus. Anfang dieses Jahres gingen die Aktienanalysten für die Unternehmensergebnisse des wichtigsten US-Börsenindex S&P 500 im Durchschnitt noch von einem dicken Minus von 10,3% aus. In den sechs Wochen seither, nachdem rund drei Viertel der Gesellschaften ihre Zahlen vorgelegt haben, ist aus dem Minus ein Plus von immerhin 3,4% geworden. So einen starken Umschwung gab es in der Historie der Wallstreet höchst selten. Das gleiche gilt für den Anteil der Aktiengesellschaften, deren Unternehmensgewinne 2020 über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten lagen: 82% der Firmen haben bessere Ergebnisse abgeliefert als erwartet. Das ist der dritthöchste Wert seit dem Jahr 2008, seitdem diese Daten ermittelt werden. Unternehmensgewinne 2020 beflügeln Aussichten für 2021 Nicht nur die sehr gute Gewinnentwicklung im vierten Quartal hat die Zuversicht der Börsianer ...

