Straubing (ots) - Der Aschermittwoch warf dann auch ein Schlaglicht auf eine grundsätzliche Herausforderung, welche sich in der Pandemie der Politik im Land stellt. Wer die Interessen der Menschen vertreten will, muss mit ihnen in Verbindung treten und dies auch bleiben. Die eingeschränkten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zwischen Wählern und Politikern können der Demokratie auf Dauer nicht guttun. Die Gefahr einer abgehobenen oder weltfremden Politik auf der einen Seite und die von entfremdeten Wählern auf der anderen sind in einer Krise wie der aktuellen nicht zu unterschätzen.



