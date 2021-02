An den im Tagesverlauf bekannt gegebenen US-Produzentenpreisen kann die Schwäche des DAX heute nicht allein gelegen haben. Denn wie ein Blick auf den Stundenchart zeigt, begann der DAX den Tag mit einem Kurs-Gap nach unten, nachdem er am Montag noch eines nach oben gebildet hatte. Nun sieht es zumindest auf kurze Sicht so aus, als sei diese "Insel' der zweite Teil eines Doppeltops, was eine weitergehende Korrektur ankündigen könnte.Beschleunigt wurde dieser Trend dann aber auch durch die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise für Januar 2021. Diese lassen nun auch den Anstieg der langfristigen Renditen plausibler erscheinen. Im Berichtsmonat hatten die Erzeugerpreise um 1,3 % gegenüber dem Vormonat auf Jahresbasis zugelegt. Erwartet worden war ein Anstieg von 0,4 %. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel betrug zudem 1,2 %. Dies nährt wohl die Sorgen von Marktteilnehmern, dass die Inflationserwartungen weniger gut verankert sein könnten als bislang gedacht.

