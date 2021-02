Damit erweitert Lantronix sein IoT-Angebot für Industrie und Medizinbranche

IRVINE, Kalifornien, Feb. 17, 2021(NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Engineering Services und Hardware für Edge Computing, das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), hat heute die Einführung der neuen EDS3000-Produktfamilie von Seriell-zu-Ethernet-Geräteservern bekanntgegeben. Der EDS3000PR und der EDS3000PS eignen sich ideal für industrielle und medizinische Anwendungen. Damit erweitern sie die Lantronix-Produktfamilie von externen Modulen für die industrielle IoT-Branche und bieten erschwingliche Remote-Gerätemanagementfunktionen.



"Angesichts einer beschleunigten industriellen Automatisierung, einem verstärkten Interesse an privaten Netzwerken und einer steigenden Nachfrage nach Remote-Umgebungen ist Lantronix mit seinem neuen Angebot auf der Höhe der Zeit. Mit der neuen Produktfamilie von Seriell-zu-Ethernet-Geräteservern können unsere Kunden ihre vernetzten Technologien in der sich schnell verändernden Welt erweitern", so Xavier Dupont, Senior Director, Mobility Solutions bei Lantronix.

Die EDS3000-Serie von Lantronix bietet hybride Ethernet-Terminal-/Multi-Serial-Port-Geräteserverkonnektivität der nächsten Generation für einfachen Remote-Zugriff und die Verwaltung praktisch aller IT-/Netzwerkgeräte oder Edge-Geräte. Der 1U-rackmontierbare EDS3000PR ist ideal für medizinische Geräte, POS-Terminals oder Sicherheitssysteme und bietet acht, 16 oder 32 Ports. Der schlanke, kompakte EDS000PS mit acht bis 16 Ports ist ideal für den Desktopeinsatz oder die Wandmontage und eignet sich damit perfekt für medizinische Anwendungen oder andere Installationen in sichtbaren Bereichen.

Die EDS3000-Serie bietet:

Zentralisierte Gerätemanagementplattform, mit der Benutzer Geräte von überall und jederzeit mit der sofort einsatzbereiten Webanwendung der Softwareplattform überwachen, verwalten und steuern können. Die benutzerfreundliche Plattform bietet softwaredefinierte Automatisierung mit einer vollständig automatisierten Bereitstellung auf allen Geräten sowie die Erfassung von Geräte-Telemetriedaten für Ereignismanagement und Analysen.

Umfassendes Framework für die Gerätesicherheit, das mit integriertem SSL/TLS, AES und SSH ein beispielloses Maß an Intelligenz und Sicherheit bietet. EDS bietet Enterprise-Level-Sicherheit und ermöglicht sicheren Remote-Zugriff und sicheres Remote-Management von praktisch jedem Ort aus. Die Kernsoftware von Lantronix integriert Schutztechnologien der Rechenzentrumsklasse, die auf 30 Jahren Erfahrung basieren. Damit verfügt jedes vernetzte Gerät über das gleiche Sicherheitsniveau wie die Ausrüstung in unternehmenseigenen Rechenzentren und bietet robuste Abwehrmechanismen gegen feindliche Internetangriffe.

Einfache Konfiguration mit dem Lantronix Provisioning Manager für Windows, der lokal oder remote mit der cloudbasierten Geräteverwaltungsplattform ConsoleFlow von Lantronix verwendet werden kann. Eine "Cisco-ähnliche" Befehlszeilenschnittstelle (CLI) vereinfacht Konfiguration und Steuerung, sodass Edge-Geräte oder Komponenten für Rechenzentren leichter ins Netzwerk integriert werden können. Die EDS3000-Geräteserver nutzen die Lantronix-Virtualisierungssoftware Com Port Redirector, sodass vorhandene Anwendungen ganz ohne Codemodifikationen mit dem EDS arbeiten können.

Schnelle Verbindung zu jedem Gerät über einen seriellen Port zum Netzwerk mit robuster SSH- oder SSL-Enterprise-Level-Sicherheit.

Mit der Einführung der EDS3000-Produktfamilie bietet Lantronix seinen Kunden Lösungen für zahlreiche Branchen, die Seriell-zu-Ethernet-Geräteserver und Gateways für medizinische Anwendungen oder IoT benötigen. Unser vollständiges Portfolio externer Module finden Sie hier.

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Engineering Services und Hardware für Edge-Computing, das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM). Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, zuverlässige und sichere Lösungen anzubieten und gleichzeitig ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen den Betrieb erheblich, indem Kundenprojekte in richtigen Maßstab erstellt, entwickelt, bereitgestellt und verwaltet werden. Gleichzeitig bieten sie Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Das Service- und Produktportfolio von Lantronix richtet sich an jede Schicht des IoT-Stacks, einschließlich Sammeln, Verbinden, Berechnen, Steuern und Verstehen, und ermöglicht seinen Kunden die Bereitstellung erfolgreicher IoT- und REM-Lösungen. Die Services und Produkte von Lantronix bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die Bedürfnisse der Kunden des Unternehmens eingeht, indem eine SaaS-Verwaltungsplattform mit einer benutzerdefinierten Anwendungsentwicklung integriert wird, die auf externer und eingebetteter Hardware basiert und intelligentes Edge-Computing sowie sichere Kommunikation (verkabelt, WLAN und Mobilfunk), Standort- und Positionsverfolgung sowie Umgebungserfassung und -berichterstattung ermöglicht.

Mit drei Jahrzehnten nachweislicher Erfahrung in der Entwicklung robuster branchen- und kundenspezifischer Lösungen ist Lantronix ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, höhere Effizienz zu erzielen und die Möglichkeiten von IoT und REM zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden in Millionen von Maschinen in Rechenzentren, Büros und an Remote-Standorten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Fertigung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt, Infrastruktur und staatliche Verwaltung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com. Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blogerfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix. Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc. Alternativ können Sie sich auch über LinkedIn mit uns in Verbindung setzen: www.linkedin.com/company/lantronix.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten sowie den EDS3000-Geräteservern. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Unternehmen, einschließlich der Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Absatzketten sowie die Weltwirtschaft, Risiken in Bezug auf die Cybersicherheit, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der USA und anderer Staaten, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Probleme und Kosten hinsichtlich des Schutzes von Patenten und anderer Eigentumsrechte, die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen, und die Einschränkungen, die uns durch die Schuldenvereinbarungen auferlegt sind, und alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019, der bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") am 11. September 2019 eingereicht wurde, aufgeführt sind, einschließlich der Angaben unter "Risk Factors" (Risikofaktoren) in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie der Angaben in den bei der SEC eingereichten öffentlichen Unterlagen. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Anträgen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Lantronix Pressekontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Analysten- und Anlegerkontakt von Lantronix:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241

Vertrieb von Lantronix:

sales@lantronix.com

Nord- und Südamerika +1 (800) 422-7055 (USA und Kanada) oder +1 949-453-3990

Europa, Naher Osten und Afrika +31 (0)76 52 36 744

Asiatisch-Pazifischer Raum + 852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japan +81 (0) 50-1354-6201

Indien +91 994-551-2488

© 2021 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke, und EMG und SLC sind Marken von Lantronix Inc. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.