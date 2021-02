Der Dow Jones hat am Mittwoch im Gegensatz zu seinen New Yorker Indexkollegen einen erneuten Rekord aufgestellt. Das Kursbarometer der Wall Street mauserte sich nach schwachem Start zum Gewinner und schaffte im Tageshoch mit 31.643 Punkten eine Bestmarke. Letztlich ging er bei 31.643 (plus 0,29 Prozent) nur knapp unter dieser aus dem Handel. Dem Leitindex half es auf die Beine, dass Starinvestor Warren Buffett ein Stück weit umgeschichtet hat von Apple-Aktien in Standardwerte. Dies bremste umgekehrt ...

