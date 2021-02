Ungemütlich ist derzeit auch das Verhältnis der Commerzbank (DE000CBK1001) im Skandal um Wirecard (DE0007472060) mit dessen Wirtschaftsprüfer E&Y. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen bereitet die Bank eine Schadenersatzklage gegen E&Y vor. Es geht um einen Schaden für die Bank in Höhe der Abschreibungen auf Kredite an Wirecard, die 187 Mio. Euro betrugen. Der ehemalige DAX-Wert Wirecard war durch Scheinbuchungen von mindestens 1,9 Mrd. Euro in die Insolvenz gerutscht. Die Aktie der Commerzbank schloss heute 0,3 % tiefer bei 5,244 Euro, während Wirecard 1,43 % auf 0,426 Euro abgab.Der medial eindrucksvoll inszenierte Einstieg in den Kryptowährungs-Markt durch Tesla (US88160R1014) hat sich bereits nach kurzer Zeit als hochprofitabel herausgestellt. Denn wie das Unternehmen bekannt geben hat, wurde nach Änderung der Anlagerichtlinien für die Überschussliquidität nun auch ein Kauf von Kryptowährungen, Gold und Gold-ETF's möglich. Dabei blieb es aber nicht, denn Elon Musk machte gleich mal Nägel mit Köpfen und investierte rund 1,5 Mrd. US-Dollar in Bitcoin. Dies war bislang eine sehr profitable Entscheidung, denn bei einem durchschnittlichen Bitcoin-Kurs von rund 35.000 Dollar im Januar und einem aktuellen von über 52.000 US-Dollar beträgt der Marktwert des Investments 2,22 Mrd. US-Dollar und damit über 700 Mio. US-Dollar mehr als beim Durchschnittskauf.

