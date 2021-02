Während sich viele europäische Großbanken von der Lehmann-Krise auch noch nach rund zwölf Jahren immer noch nicht erholt haben, so laufen die Geschäfte für die meisten Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten schon seit einiger Zeit bestens. Dies gilt auch für den US-Branchenprimus JPMorgan (ISIN: US46625H1005; WKN: 850628), der zwar wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen Nettogewinnrückgang von knapp 22 % verzeichnete, aber unter dem Strich mit einem Reinprofit von immer hin noch stattlichen 27,4 Milliarden US-Dollar eines der besten Ergebnisse seiner Firmengeschichte einfuhr. Auch wenn die Viruspandemie in den USA die Wirtschaft noch einige wenige Monate negativ beeinflussen könnte, so stehen momentan die Chancen überaus gut, dass JPMorgan im Geschäftsjahr 2021 einen beeindruckenden Rekordgewinn einfahren kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...