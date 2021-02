DJ Biontech-Impfstoff schützt auch vor südafrikanischer Variante

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Corona-Impfstoff der Pfizer Inc und der Biontech SE bietet auch vor der stark in Südafrika kursierenden Variante des Virus einen Schutz. Das habe eine Laborstudie gezeigt, teilten beide Unternehmen mit. Das Ergebnis der Studie sei im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden. Es gebe bislang keine klinische Evidenz, dass die Variante dem Immunschutz entkomme.

February 18, 2021 00:11 ET (05:11 GMT)

