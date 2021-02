Milrem Robotics, der führende Entwickler für autonome und Robotersysteme, wird sein Roboterkampffahrzeug Type-X erstmalig auf der IDEX 2021 ausstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210217005726/de/

The Type-X RCV is designed to support mechanized units and will become an intelligent wingman to main battle tanks and infantry fighting vehicles. (Photo: Business Wire)