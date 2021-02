Besonders im Norden Nevadas dominiert seit Jahrzehnten der Goldbergbau. Die Gesetzgeber in Nevada wollen vielleicht an der Steuerschraube für den Bergbau drehen Denn die durch die Pandemie verursachte Haushaltskrise soll gelindert werden, also denkt man in Nevada über das Steuerrecht nach. In Elko regiert der Goldabbau die Wirtschaft. Gerade wird über das Steuersystem debattiert, das - so sagen die einen - den Bergbau zu sehr begünstigt. Die anderen argumentieren, dass Steuererhöhungen im Bereich ...

