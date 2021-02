Nach zwei schwächeren Tagen scheint sich der DAX am Donnerstag zum Handelsstart wieder etwas fangen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn leicht im Plus auf 13.920 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der DAX bei 14.169 Punkten einen Rekordstand erreicht, Anschlussgewinne blieben jedoch aus.An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial zwar knapp ein weiterer Höchststand, auch hier zögern die Anleger jedoch auf hohem Niveau mit Käufen. Die Indizes ...

