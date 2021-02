Mit Wasserstoff-Aktien haben sich Investoren in den letzten Monaten eine goldene Nase verdient. Plug Power? Plus 1000 %. ITM Power? Plus 260 %. Nel? Plus 150 %. Und das auf Sicht von nur einem Jahr (Stand für alle Zahlen: 17.02.2021). Wasserstoff scheint für viele Investoren offenbar im Spektrum der Energieträger der Zukunft einen festen Platz zu haben. Frachtschiffe, Lkw, Flugzeuge. Vieles ist mit Wasserstoff denkbar. Doch ist eine Zukunft mit Wasserstoff auch realistisch? Da dürften die Meinungen ...

