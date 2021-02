DJ Airbus verdient mehr als erwartet und gibt vorsichtigen Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im vierten Quartal 2020 infolge der Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie erneut einen Einbruch bei Umsatz und operativem Gewinn verbucht. Der Luft- und Raumfahrtkonzern verdiente dabei aber mehr als erwartet. Für das laufende Jahr stellt Airbus einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Aussicht, gibt ansonsten aber einen vorsichtigen Ausblick. Die Aktionäre sollen keine Dividende erhalten.

Es gebe weiterhin viele Unwägbarkeiten in der Branche, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury in der Mitteilung. "Wir haben einen Ausblick gegeben, um in einem volatilen Umfeld eine gewisse Transparenz zu schaffen. Längerfristig ist es unser Ziel, die Entwicklung einer nachhaltigen globalen Luft- und Raumfahrtindustrie anzuführen."

In den Monaten Oktober bis Dezember sank der Umsatz um 19 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro, wie die Airbus SE mitteilte. Das bereinigte EBIT brach um 35 Prozent auf 1,831 Milliarden Euro ein. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn nach Steuern und Dritten von 1,553 Milliarden Euro, nach einem Verlust von 3,548 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Vorjahresverlust war einem Sondereffekt geschuldet: eine Strafzahlung in Höhe von 3,6 Milliarden Euro im Zuge der Beilegung eines Korruptionsskandals hatte den Konzern in die roten Zahlen gedrückt.

Analysten hatten im Konsens einen Nettogewinn von 1,297 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 1,658 Milliarden bei Einnahmen von 19,2 Milliarden Euro erwartet.

Der freie Cashflow (FCF) vor Fusionen und Akquisitionen sowie Kundenfinanzierungen lag im Gesamtjahr bei minus 6,9 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Zum Jahresende 2020 belief sich die Nettocashposition auf 4,3 Milliarden Euro.

Für 2021 prognostiziert Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf 2 Milliarden Euro von 1,706 Milliarden im vergangenen Jahr. Das ist ein Lichtblick, aber immer noch deutlich weniger als der operative Gewinn aus dem Vorkrisenjahr 2019 von 6,946 Milliarden. Die Flugzeugauslieferungen sollen auf dem Vorjahresniveau liegen, in dem Airbus 566 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergab, und der FCF vor M&A sowie Kundenfinanzierungen soll im laufenden Jahr den Breakeven erreichen.

