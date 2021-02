NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen von 3900 auf 3700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sowohl die Jahreszahlen als auch der Ausblick des Tabakkonzerns auf 2021 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe das angepeilte Ergebnis je Aktie (EPS) knapp dahinter zurück, weshalb er seine EPS-Prognosen für 2021 und 2022 reduziert habe. Mut machten indes die bestätigten mittelfristigen EPS-Ziele sowie das beschleunigte Wachstum neuer Produkte in der zweiten Jahreshälfte 2020./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 01:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

