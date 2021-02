Der Verkauf an Liberty Steel wurde zur Recht abgeblasen. Verhandlungsstand aktuell: 2.000 bis 3.000 Jobs müssen weiter abgebaut werden, um das völlig neu gestaltete Investitionsprogramm am Ende auch rentabel durchzuziehen. Als ideal gilt eine Beschäftigungsgröße für den Stahlsektor von 20.000 bis 21.000 und mithin laufenden und ergänzenden Programmen lassen sich wahrscheinlich 22.000/23.000 erreichen. Jeweils inklusive Frühpensionen oder Entlassung mit Abfindungen. Darüber ist noch nicht endgültig entschieden. Wichtiger ist: Das Investitionsprogramm ist gegenüber den alten Versionen des früheren Managements verändert worden. 4 % Tagesverlust als erste Reaktion gehen in Ordnung. Das alte Kursziel bleibt erhalten und erst am 7. März gibt es weitere Details.



