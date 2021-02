The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2021





ISIN Name

CH0124071959 BNG BK 11/21 MTN

US037833BT68 APPLE 16/21 FLR

XS1087780166 ICELAND BONDCO 14/24 REGS

DE000A161V14 IKB DT.IND.BK. 16/21

XS1504103984 TUI AG AN.REG.S 16/21 VAR

GB00BFWZ2G72 CODEMASTERS GROUP LS-,01

