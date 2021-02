Küsschen, Küsschen? Nein, die KISS-Regel hat damit zugegebenermaßen wenig zu tun. Hinter diesem Akronym verstecken sich die Worte "keep it simple and stupid", was so viel heißt wie: Halte es einfach. Auch beim Investieren kann die KISS-Regel dir helfen, deutlich erfolgreicher zu werden. Wie genau, das wollen wir im Folgenden ein kleines bisschen konkretisieren. KISS-Regel: Dein Kompetenzbereich Grundsätzlich können Foolishe Investoren es auch bei der Aktienauswahl einfach halten. Die KISS-Regel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...