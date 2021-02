Robuste Aktienkurse, relativ hohe US-Renditen sowie rekordhohe Bitcoin-Preise haben den Goldpreis zur Wochenmitte "alt aussehen lassen" und ihn im Tief auf 1.775 Dollar zurückfallen lassen.Insbesondere die Januarzahlen zum US-Einzelhandel fielen mit einem Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich besser als erwartet aus. Auch bei der Industrieproduktion gab es mit plus 0,9 Prozent eine positive Überraschung zu vermelden. Keine neuen Erkenntnisse lieferte das am Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...