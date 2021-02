Die BYD-Aktie muss am Donnerstag an der Heimatbörse in Hongkong leichte Verluste in Kauf nehmen. Dennoch: Eine neue Studie von Goldman Sachs bescheinigt der Aktie weiteres Potenzial….Goldman Sachs-Analyst Fei Fang zeigt sich sehr optimistisch bezüglich der Zulassungszahlen von Elektroautos in China. In seiner aktuellen Studie geht Fang davon aus, dass im wichtigsten Automarkt der Welt 2025 rund 4,6 Millionen E-Autos verkauft werden. 2030 soll der Absatz auf 8,5 Millionen Einheiten steigen. 2035 ...

