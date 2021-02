Guten Morgen, der DAX ist am Vortag wieder unter die Marke von 14.000 Punkte gerutscht und bei 13.909 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiert der DAX am frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 13.900 Punkten. Prallt der DAX nachhaltig an der oberen Widerstandslinie im Monatschart bei 14.000/14.100 Punkten nach unten ab, könnte ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Bereich von 11.600 Punkten ...

