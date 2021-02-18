FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THE SUPREME CANNABIS 53S1 CA86860J1066
AB/FROM ONWARDS 18.02.2021
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THE SUPREME CANNABIS 53S1 CA86860J1066
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