Geht auf dem berühmt-berüchtigten Reddit-Board WallStreetBets (WSB) alles mit rechten Dingen zu? Reddit-Chef Steve Huffman will bei der Anhörung vor dem Kongress am Donnerstag Vorwürfe aus der Welt schaffen, bei WSB seien verstärkt Bots oder ähnliches am Werk gewesen, um die Aktienkurse nach oben zu treiben."Wir haben die Aktivitäten bei WSB analysiert, um festzustellen, ob Bots, ausländische Agenten oder andere schlechte Akteure eine bedeutende Rolle gespielt haben. Das haben sie nicht", sagt Huffman.

