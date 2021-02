Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher als am Vorabend präsentiert. Gegen neun Uhr tendierte er bei 1,2048 Dollar. Im New Yorker Handel hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,2040 Dollar notiert.Der US-Dollar hat sich zuletzt gut behaupten können, was insbesondere mit den Impffortschritten in den USA, dem Konjunkturoptimismus und der Aussicht auf ein Fiskalpaket ...

