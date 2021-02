...seine schon angedeuteten Ergebnisse und Ziele. Durchgerechnet: Die Ertragsqualität von DAIMLER in der Summe hat sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 20 bis 25 % verbessert. Damit gelang Ola Källenius ein durchgreifender Erfolg in seiner bis jetzt relativ kurzen Amtszeit. Die Wette bleibt: Hat DAIMLER eine Chance, den alten Spitzenkurs von 2016 wieder zu erreichen? Jeder kann mitwetten. Damals waren es 104 €, aktuell sind des 65 €.



