Zum 01.04.2021 passt die Janitos alle Produktlinien ihrer Unisex- und Bisextarife in der Zahnzusatz- und Krankenhauszusatz-Versicherung an. Insgesamt ergibt sich - abgesehen vom Effekt des Eintritts in die nächste Altersstufe - eine Beitragssenkung. Die Janitos Versicherung kündigt eine Beitragssenkung im Bestands- und Neugeschäft in den Tarifen der Zahnzusatz- und Krankenhauszusatz-Versicherung an. Zum 01.04.2021 passt das Unternehmen alle Produktlinien der Unisex- und der Bisextarife an. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...