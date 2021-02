Ab April 2021 bekommt Euler Hermes Deutschland mit Anna-Katharina Wichmann eine neue Vertriebsdirektorin. Sie folgt auf David Nolan, der eine CEO-Position bei einer Allianz-Tochtergesellschaft übernimmt, und berichtet wie bisher an Ron von het Hof, CEO von Euler Hermes in der DACH-Region. Anna-Katharina Wichmann wird ab dem 15.04.2021 neue Vertriebsdirektorin bei Euler Hermes Deutschland und steuert damit künftig alle Vertriebsaktivitäten des weltweit führenden Kreditversicherers in der DACH-Region. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...