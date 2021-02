Der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) geht es nicht eigentlich nicht schlecht, aber die hohe Schuldenlast drückt - zumindest bis zum Abschluss des Verkaufsprozesses des Amerika-Geschäfts für 3,2 Mrd. USD in diesem Sommer. Und 2020 ist tiefrot wegen einer Abschreibung von 2 Mrd EUR. Und genau die ist jetzt noch mehr im Fokus: DENN gestern ein DONNERSCHLAG, der böse Erinnerungen an Wirecard und Steinhoff aufkommen lässt. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch wenn es bei K+S "nur" um verspätete Buchungen von Abschreibungen geht, ist doch das Vertrauen der Anleger in die "Korrektheit" der Bilanzen unabdingbar, ...

