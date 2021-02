München (ots) -Letzte Klappe für den sechsten Film der erfolgreichen von ARD Degeto und von UFA Fiction produzierten Reihe "Die Diplomatin": Natalia Wörner schlüpft darin erneut unter der Regie von Roland Suso Richter in die Rolle der Diplomatin Karla Lorenz. Die vergangenen Filme der Reihe für die ARD Degeto konnten mitunter über sechs Millionen Zuschauer im Ersten begeistern, die Dreharbeiten der aktuellen Folge fanden vom 19. Januar bis 16. Februar in Berlin und Brandenburg statt.Nach ihren spannenden Auslandseinsätzen in Manila, Tunis und zuletzt in Prag, wird Diplomatin Karla Lorenz in "Mord in Sankt Petersburg" (AT) in Berlin in einen neuen Fall um einen alten Schulfreund verwickelt. Neben Natalia Wörner können sich die Zuschauer*innen auf ein Wiedersehen mit Alexander Beyer als Polizist Jan Horava und Michael Ihnow als Burkhard von Dorssen in neuer Funktion als Leiter des Krisenstabs freuen. In Episodenrollen sind außerdem Beat Marti, Thomas Heinze, Anna von Haebler, Philippe Reinhardt und Rena Harder zu sehen.Zum Inhalt: Kolja Petrow und seine sechsjährige Tochter Manja sind gerade aus Sankt Petersburg in Berlin gelandet. Der deutsch-russische Journalist fühlt sich sofort beobachtet und kann gerade noch rechtzeitig seine Tochter in einem Mietfahrzeug im Flughafen-Parkhaus verstecken, kurz bevor er verschwindet. Auf dem Arm des Kindes findet sich die Telefonnummer von Karla Lorenz, Koljas bester Freundin aus Jugendtagen. Die Diplomatin nimmt die Sechsjährige bei sich auf und versucht, mit dem Krisenstab des Auswärtigen Amtes herauszufinden, was mit Kolja Petrow passierte ..."Die Diplomatin - Mord in Sankt Petersburg" (AT) ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Für die Redaktion zeichnen Claudia Luzius und Christoph Pellander (ARD Degeto) verantwortlich. Produzent ist Christian Rohde, Producerin ist Viktoria Barkhausen (UFA Fiction). Das Drehbuch stammt von Rebecca Mahnkopf.Pressefoto unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Ariane Pfisterer, Tel: +49 69 1509331,E-Mail: Ariane.Pfisterer@Degeto.deUFA Fiction, Doreen Zimmermann, Tel: +49 331 7060 370,E-Mail: Doreen.Zimmermann@ufa.deUFA Fiction, Moritz Koloc, Tel: +49 331 7060 380,E-Mail: Moritz.Koloc@ufa.dePR Agentur filmcontact, Julia Kainz, Tamy BeyelerTel: + 49 30 27908 700, E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4841514