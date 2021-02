Rund vier Prozent büßte die MTU-Aktie nach der Vorlage der Bilanz am Donnerstag ein. Das mag an den Zahlen liegen, die etwas unter den Erwartungen lagen, und am Ausblick, der gewohnt vorsichtig und zurückhaltend war. Es lag aber auch an teilweise überzogenen Markterwartungen, die nun einen Dämpfer bekommen haben. Von Wolfgang Ehrensberger

