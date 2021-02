VARTA: Nur ein kleiner Ausrutscher

So kann es an der Börse manchmal gehen. Da präsentiert VARTA (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) starke Geschäftszahlen und die Aktie des Batterieherstellers muss nach der Kursrallye der vergangenen Monate deutliche Kursverluste hinnehmen. Doch dieses Mal waren nicht nur Gewinnmitnahmen schuld an dem Kursminus.

Unter den Erwartungen

Obwohl das Management sehr optimistisch in das Geschäftsjahr 2021 blickt, bleibt die Prognose dann doch etwas hinter den Markterwartungen zurück. Die Umsatzerlöse sollen in 2021 bei 940 Mio. Euro liegen. Allerdings dürfte der Jahresauftakt coronabedingt holprig ausfallen. Das Wachstum wird vor allem in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

