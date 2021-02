Daimler (wieder) auf der Überholspur

Was wurde in den vergangenen Jahren nicht alles über die deutschen Autobauer geschrieben. Anschluss verpasst. Nicht zukunftsfähig. Falsche Modellpolitik. Und so weiter und so fort… Mit Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) hat nun der Branchenprimus im Oberklassesegment 2020er-Zahlen vorgelegt, die den Abgesang von früher ganz schnell vergessen lassen. Das hat Gründe.

Die Marke zählt

Die Bedeutung einer Marke für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens wird oft als zu gering eingeschätzt. Das hat man in der Vergangenheit schon oft gesehen, wo hilflose Neufirmierungen das Ruder auch nicht mehr rumrissen.

Bei Daimler setzt man nach wie vor auf die beiden Gründerväter Carl Benz und Gottlieb Daimler. Zu recht. Ein Fahrzeug von Mercedes-Benz ist in China ein absolutes Statement. Man sieht es an den aktuellen Verkaufszahlen.

Bildquelle: Pressefoto Daimler

Von den 2020 knapp 2,1 Millionen verkauften Fahrzeugen (-13 Prozent), wurden 758.091 in China (+9 Prozent) verkauft, das entspricht einem Anteil von 36 Prozent. Zwar wird ein Großteil dieser Fahrzeuge (v.a. E-Klasse) direkt vor Ort produziert.

