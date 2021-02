Honda präsentiert die neue Generation seines Kompakt-SUV HR-V, die in Europa Ende dieses Jahres auf den Markt kommen wird. Der neue HR-V wird nach dem Kleinwagen Jazz das nächste Modell, das Honda in Europa nur noch mit Hybridantrieb anbietet. In dem Kompakt-SUV kommt Hondas Hybridantrieb mit zwei E-Motoren namens e:HEV zum Einsatz. Diesen kennen wir bereits aus dem Jazz. Da Honda in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...