Wegen Problemen mit dem Motorsteuergerät ruft Mazda in Europa den MX-30 zurück. 11.774 Exemplare des E-SUV, davon 3.825 in Deutschland, benötigen ein Update des Steuergeräts, da die Bremsleuchten beim Rückwärtsfahren aufleuchten können, obwohl das Bremspedal nicht betätigt ist. So gut wie alle dieser Fahrzeuge sind von einem zweiten Problem betroffen, das ebenfalls mit dem Update des Motorsteuergeräts ...

